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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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ACCIDENTES

Murió al caer de un puente colgante en San Gil

El hombre está indocumentado porque al parecer se trataría de un ciudadano migrante.

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Un hombre sin identificar, al parecer, un caminante, murió este martes en San Gil luego de caer de un puente colgante en el sector Ragonessi.

Según las primeras versiones esta persona intentó cruzar el puente que está construido en tablas de madera, perdió el equilibrio y cayó entre las rocas y la cuenca de la quebrada Curití. 

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Pese a que fue auxiliado rápidamente por organismos de socorro, falleció en la clínica Santa Cruz debido a la complejidad de las heridas.

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La comunidad de la zona denunció que ese puente representa un riesgo porque está en mal estado y pese que ha sido clausurado varias veces, las personas insisten en utilizarlo.  

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