Murió al caer de un puente colgante en San Gil

Bucaramanga

Un hombre sin identificar, al parecer, un caminante, murió este martes en San Gil luego de caer de un puente colgante en el sector Ragonessi.

Según las primeras versiones esta persona intentó cruzar el puente que está construido en tablas de madera, perdió el equilibrio y cayó entre las rocas y la cuenca de la quebrada Curití.

Ecuatorianos estarían llegando masivamente a Santander

Pese a que fue auxiliado rápidamente por organismos de socorro, falleció en la clínica Santa Cruz debido a la complejidad de las heridas.

Lea también: Personal médico recibió más de 1400 caretas

El cuerpo permanece en la morgue de San Gil

Le puede interesar: Fundación Entre dos Tierras desmintió versión de migrantes

La comunidad de la zona denunció que ese puente representa un riesgo porque está en mal estado y pese que ha sido clausurado varias veces, las personas insisten en utilizarlo.