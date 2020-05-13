Fundación Entre dos Tierras desmintió versión de migrantes

Bucaramanga

En el bloqueo vial en la vía hacia Cúcuta que originaron más de 300 migrantes venezolanos exigiendo a las autoridades un traslado a su país se aseguraba que las autoridades hace varios días no los despachaban en buses luego de permanecer día y noche en el parque del agua.

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Además de que al parecer, solo mandaban a ciertos migrantes que entregaban plata a cambio, según decían en medio de la protesta.

Alba Pereira, de la fundación entre dos tierras, rechazó estas declaraciones y aseguró que las autoridades de Bucaramanga se han encargado de atender a esta población venezolana.

"Sabemos que hay un gran esfuerzo de las instituciones y organizaciones para tratar de resolver lo mejor posible la situación y entendemos el desespero, mucho de lo que se dijeron es falso, hemos visto que cada dos días salen buses, llevándose una cantidad de personas, esas personas que protestaron no estuvieron en el embarque del traslado humanitario".

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En el último operativo que hizo la Policía de Bucaramanga y Migración Colombia se expulsaron a 16 migrantes por violar la cuarentena.