Personal médico recibió más de 1400 caretas

Bucaramanga

Profesionales médicos de cerca de 10 municipios de Santander recibieron 1.475 caretas, insumos de protección vitales para evitar el contagio del coronavirus.

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El anuncio lo realizó la Cámara de Comercio de Bucaramanga quien señaló que la entrega se debió a la donación de Darnel Group gestionada por el Clúster Salud de Santander con el apoyo de ProColombia.

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Las caretas son realizadas con material plástico reutilizado y brindan una barrera de protección en el rostro y el cuello. Se repartieron a personal de San Gil, Socorro, Vélez, Málaga, Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga.

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Álvaro Gómez, subgerente de servicios de alto costo del Hospital Universitario de Santander, señaló que el uso de estos elementos brindan garantías de bioseguridad al personal para seguir ejerciendo la labor.

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“Esto, sin duda alguna, mejorará la calidad, la capacidad en la atención, la tranquilidad del personal de salud que está al frente de este proceso porque es uno de los mecanismos de barrera más importantes” agregó el subgerente.