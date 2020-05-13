VIDEO: Listos los primeros 39 kilómetros de la Ruta del Cacao

Bucaramanga

Es un hecho; ya hay 39 kilómetros de doble calzada entre Bucaramanga y Barrancabermeja lo cual significa un avance de más de la mitad del proyecto que se denomina Ruta del Cacao.

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Las obras, entre el puente de la Paz y el puerto petrolero tienen una enorme repercusión ya que significan un ahorro de 30 minutos en el desplazamiento entre la capital de Santander y el Magdalena medio.

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La concesión tardó 30 meses en la construcción de la doble calzada; el proyecto demandó una inversión de $340 mil millones. En el tramo hubo un promedio de 3 mil 500 trabajadores.

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Con la doble calzada habrá mayor seguridad para quienes hacen el recorrido entre las dos ciudades más importantes de Santander. Ahora queda ampliar y mantener la carretera entre el puente de la Paz y el municipio de Lebrija lo cual implica mayores retos porque se trata de un terreno más quebrado.