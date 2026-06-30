¿Cuál es el nuevo festivo en Colombia? Esto se sabe sobre la Ley 2578 de 2026 decretada por Petro

El Congreso de la República expidió el pasado 1 de junio de 2026 la ley 2578, normativa que establece que el 9 de julio será una celebración de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano.

Según el documento, esta ley tiene como objetivo principal conmemorar a la comunidad chiquinquireña por sus aportes al desarrollo del departamento, así como el de vincular a todo el país en la celebración de “los 440 años del nacimiento con ocasión del milagro de la renovación el 26 de diciembre de 1586, de los 216 años de haberse convertido en villa republicana”.

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Esta fecha cae un jueves; por ende, gracias a la Ley Emiliani, se puede disfrutar este lunes 13 de julio.

El festivo arrancará desde este mismo año, ya que en la vigencia de la ley quedó que “rige a partir de la fecha de su promulgación”.

“En este evento se destacará su significativa contribución a la religión católica durante sus primeros 216 años como Villa Republicana, sus 440 años de nacimiento con el milagro de la renovación y los 40 años desde la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Chiquinquirá, ocurrida el 3 de julio de 1986, así como su importancia como destacado centro cultural, turístico y religioso de Colombia”, dice el texto aprobado.

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¿Se realizarán obras de reconocimiento por el nuevo festivo en Colombia?

Sí, de acuerdo al texto oficial, en cumplimiento de esta normativa, se llevarán a cabo las siguientes obras con el objetivo de aportar al desarrollo económico, turístico y religioso del municipio boyacense.

Plan maestro de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Chiquinquirá. Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá - Chiquinquirá - Villa de Leyva - Tunja - Ramiriquí - Miraflores - Monterrey). Construcción doble calzada Zipaquirá-Barboso.

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¿Quién fue el creador de la nueva ley que decretó un nuevo festivo en Colombia?

Wilmer Castellanos, creador de esta ley y quien se desempeñó como congresista (2022-2026), explicó a Caracol Radio: “Fue una iniciativa que presentamos en julio del 2024 y con la que pretendíamos dar homenaje al municipio de Chiquinquirá como destacado centro religioso, turístico, histórico y cultural de la nación. Queríamos reconocer que este año se cumplen los 440 años del milagro de la renovación del cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, pero también se cumplen los 40 años de la visita del Papa San Juan Pablo II a Colombia y a Chiquinquirá”.

Castellanos comenta por qué es fundamental esta ley para Boyacá: “Propusimos esta Ley de la República al Congreso y al Gobierno Nacional con relación a conmemorar esas fechas especiales de rendir homenaje a Chiquinquirá, pero también de exaltar y reconocer ese valor religioso de nuestra Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Esta ley contempla rendir honores al municipio, pero también algunas obras que son representativas en honor a estos 440 años del milagro de la renovación”.

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