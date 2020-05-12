VIDEO: En su día, enfermeras exigen dignidad laboral
Las profesionales del Hospital de Floridablanca manifestaron sentirse desprotegidas ante la falta de insumos para atender casos de posible covid.
Bucaramanga
En su día más de una decena de enfermeras del Hospital San Juan de Dios en Floridablanca se tomaron un receso y salieron con banderas de Colombia a las afueras de la institución para reclamar garantías laborales.
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Mary Florez, enfermera de planta manifestó que sienten temor porque desde que comenzó la pandemia su equipo ha trabajado con los insumos mínimos e incluso se han visto en la obligación, ellas mismas, de comprar la tela y cocer sus propias batas quirúrgicas.
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"Este es un llamado para el país y para el gobierno. Aunque nosotras en los últimos meses hemos recibido un pago mínimo de nuestro salario, no tenemos las garantías laborales para atender a los pacientes sospechosos de COVID-19. Aquí nos entregan tapabocas artesanales, nosotras mismas recolectamos dinero y compramos los N-95. Tenemos a dos chicas que están haciendo nuestras batas quirúrgicas aquí mismo en el hospital porque no tenemos" aseguró.
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En el hospital de Floridablanca, se atienden en promedio 10 casos sospechosos de coronavirus a la semana.