VIDEO: En su día, enfermeras exigen dignidad laboral

Bucaramanga

En su día más de una decena de enfermeras del Hospital San Juan de Dios en Floridablanca se tomaron un receso y salieron con banderas de Colombia a las afueras de la institución para reclamar garantías laborales.

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Mary Florez, enfermera de planta manifestó que sienten temor porque desde que comenzó la pandemia su equipo ha trabajado con los insumos mínimos e incluso se han visto en la obligación, ellas mismas, de comprar la tela y cocer sus propias batas quirúrgicas.

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"Este es un llamado para el país y para el gobierno. Aunque nosotras en los últimos meses hemos recibido un pago mínimo de nuestro salario, no tenemos las garantías laborales para atender a los pacientes sospechosos de COVID-19. Aquí nos entregan tapabocas artesanales, nosotras mismas recolectamos dinero y compramos los N-95. Tenemos a dos chicas que están haciendo nuestras batas quirúrgicas aquí mismo en el hospital porque no tenemos" aseguró.

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En el hospital de Floridablanca, se atienden en promedio 10 casos sospechosos de coronavirus a la semana.