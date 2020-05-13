VIDEO: Sobrecostos en mercados por más de $40 millones en Puerto Parra

Bucaramanga

Tras una auditoría exprés la Contraloría de Santander reveló que Puerto Parra, un municipio de la provincia de Vélez se suma a las administraciones que son investigadas por supuestos sobrecostos en las adquisición de elementos para sobrellevar esta pandemia generada por el coronavirus.

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El contralor Carlos Fernando Pérez explicó que revisando los contratos realizados por la alcaldía de Abelardo Pérez Romero en lo transcurrido de esta cuarentena se encontró que en la compra de mercados para entregar a las familias más vulnerables hay un sobrecosto del 40%.

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Así mismo, para la adquisición de elementos de bioseguridad, el ente de control se encontró con que hay irregularidades y se hizo la compra de estos insumos con precios superiores a los del mercado. Lo que equivale al 70% de los sobrecostos en estos elementos.

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Pérez señaló que haciendo un resumen de lo encontrado allí se calcula que el municipio tiene un daño fiscal que supera los 40 millones de pesos en estos meses que han pasado de aislamiento.

Cabe recordar que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría continúan en las investigaciones a los municipios de Girón, Barrancabermeja y Socorro por sobrecostos en la compra de mercados e insumos de bioseguridad.

Hospital de San Gil

En una visita por el Hospital Regional de San Gil este martes, el contralor indicó que se encontraron irregularidades en el contrato de consultoría con la firma Arquitectona lo cual cometió errores en los diseños por lo que hay que replantear todo el proyecto. Esto representa una adición del 100%.

La obra no ha comenzado y lleva cerca de ocho meses detenida. Estas irregularidades generan un daño fiscal de 120 millones pesos.