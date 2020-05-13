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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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Lo que viene para la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja

Ya se entregaron 39 kilómetros de la doble calzada. El proyecto ya tiene un avance del 53%.

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Con la puesta en funcionamiento de la doble calzada y el resto de obras complementarias, en la vía hacía Barrancabermeja, como la construcción de siete puentes y el mejoramiento de seis ya existentes, se pretende disminuir en 15 minutos el viaje entre Bucaramanga y Barrancabermeja.

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Conrad Velivé, gerente de la concesión Ruta del Cacao señaló, "la entrega de la doble calzada es un hito en el departamento porque somos la primera vía con doble carril funcionando en el departamento".

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El proyecto que ya alcanzó un 53% de ejecución, ahora se enfocará en las unidades Funcionales 5-6-7, tramo puente La Paz - Lisboa, donde se construyen los túneles La Paz y La Sorda.

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También en las Unidades Funcionales 8 entre Lisboa – Portugal, y 9 desde Portugal hasta Lebrija, que iniciarían su fase constructiva este año.

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