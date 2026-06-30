Esto es lo que debe llevar en el kit de carreta de un en 2026 según MinTransporte

Manejar con responsabilidad es preservar la vida y la seguridad de todas las personas, reduciendo la probabilidad de accidentes de tránsito, por lo que es importante cumplir con todo lo que estipula la ley para tener el control en carretera.

Uno de los temas importantes para tener en cuenta antes de conducir es verificar contar con todo el kit necesario para responder ante cualquier eventualidad.

A través de la Ley 769 de 2002 se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre, donde están las normas que rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los “peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito”, detalla el documento.

Antes de emprender un viaje, es importante que revise las pastillas, discos y líquido de frenos; el aceite, el estado de las llantas, batería, gasolina y el kit de seguridad.

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¿Qué debe llevar en el kit de carretera de un carro?

En el Artículo 30 de la ley mencionada se describen los equipos de prevención y seguridad, obligatorios para transitar por las vías de Colombia. Estos son los siguientes:

1. Gato con capacidad para elevar el vehículo.

Gato con capacidad para elevar el vehículo. 2. Cruceta.

Cruceta. 3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.

Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. 4. Botiquín de primeros auxilios.

Botiquín de primeros auxilios. 5. Extintor.

Extintor. 6. Dos tacos para bloquear el vehículo.

Dos tacos para bloquear el vehículo. 7. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. 8. Llanta de repuesto.

Llanta de repuesto. 9. Linterna.

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¿Qué lleva el botiquín de primeros auxilios?

Antisépticos ( cambiarlos regularmente antes de su fecha de vencimiento ).

). Un elemento de corte.

Algodón.

Gasa estéril.

Agua oxigenada y alcohol antiséptico.

Esparadrapo o vendas adhesivas (curas).

Venda elástica.

Analgésicos.

Suero fisiológico en caso de una deshidratación

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Multas

El Ministerio de Transporte asegura “Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción”.

De no portar el kit de seguridad en su vehículo, el Artículo 131 podría ser sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, $875.445 pesos, al conductor y/o propietario de un vehículo automotor.

Ante cualquier imprevisto, como tener una llanta pinchada, una avería mecánica o un accidente menor, este kit es importante para atender situaciones de emergencia de manera rápida, evitando la gravedad y garantizando su propia seguridad y la de sus acompañantes.

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