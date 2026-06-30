¡ATENTO! Pico y Placa CALI rota a partir del 1 de julio de 2026: ¿Cómo quedó para segundo semestre?

Nuevo pico y placa en Cali 2025: fechas y restricciones para el segundo semestre, último decreto. Foto de Getty Images

La Alcaldía de Santiago de Cali, por medio del Decreto No. 4112.010.20.1065 del 2025 estableció la medida de rotación del ‘pico y placa’ para el primer semestre de 2026 para los vehículos de servicio particular de toda clase.

Esta medida estableció la prohibición de circulación de dichos vehículos en toda la zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, teniendo como referencia el último dígito de la placa.

Tenga en cuenta que esta normativa entró en rigor desde el pasado cinco (05) de enero y dejará de tener vigencia este 30 de junio del 2026; tras esta fecha, las autoridades implementarán la nueva medida que determinará la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre del año.

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A su vez, el decreto aplica igualmente a los vehículos que ingresen o salgan de la ciudad, sin importar si salen o van hacia el resto del país, como tampoco prohíbe la circulación los sábados, domingos ni días festivos establecidos por la ley y/o cuando excepcionalmente lo vea necesario la autoridad competente.

Dicha rotación entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2026, quedando de la siguiente manera:

Día de la semana - Último dígito de la placa

Lunes: 9 y 0.

9 y 0. Martes: 1 y 2.

1 y 2. Miércoles: 3 y 4.

3 y 4. Jueves: 5 y 6.

5 y 6. Viernes: 7 y 8.

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¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

El decreto del pico y placa para el primer semestre de 2026 en Cali contempla las siguientes excepciones:

Vehículos de emergencia , además de los vehículos operativos de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, ambulancias y demás, debidamente registrados.

, además de los vehículos operativos de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, ambulancias y demás, debidamente registrados. Los de servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Vehículos a los cuales se les haya otorgado exención a la restricción, que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Los vehículos híbridos y eléctricos parametrizados por tipo de combustible eléctrico, gasolina/eléctrico o diésel/eléctrico.

Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.

Vehículos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación.

Motocicletas.

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¿De cuánto es la multa por incumplir el pico y placa en Cali 2026?

De acuerdo al portal web de la Alcaldía de Santiago de Cali, el incumplimiento de la normativa del ‘pico y placa’ corresponde a medio salario mínimo; a esto se le debe añadir la tasa por congestión.

A continuación le compartiremos las tarifas establecidas por las autoridades:

Semestral: $2.920.000.

$2.920.000. Mensual: $480.000.

$480.000. Diario: $121.000.

La Alcaldía recordó a todos los ciudadanos que el pago de dichas sanciones económicas y otros trámites son totalmente virtuales, y deberán realizarse el día hábil anterior antes de las 5:00 de la tarde para que tengan validez.

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