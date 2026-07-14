¿Qué pasa si sufre un accidente en TransMilenio? Casos en los que puede pedir indemnización

Cuando un bus artículo del TransMilenio se ve involucrado en un accidente de tránsito, el conductor deberá informar al Centro de Control lo sucedido como parte del protocolo establecido para esos casos. Si el accidente ocurrió dentro de una estación o portal, podrán hacer el llamado los funcionarios del sistema que están ubicados en el lugar de los hechos.

Adicionalmente, TransMilenio cuenta con la figura de Defensoría del Usuario. El cual es una herramienta que sirve como facilitador, garante y vocero de los derechos de los ciudadanos, para resolver las controversias entre el usuario y los actores del sistema, indica la Alcaldía Mayor de Bogotá en su página web.

¿De qué se encarga la Defensoría del Ciudadano de Transmilenio?

En caso de un accidente en donde uno de los actores involucrados es un bus articulado, la Defensoría del Ciudadano será la entidad encargada de:

Contactar al usuario o la familia del accidentado.

Hacer seguimiento y acompañamiento al caso, hasta que el usuario obtenga respuesta de su reclamación

Mantener comunicación constante con el usuario, a través de los siguientes canales: defensoria.ciudadano@transmilenio.gov.co o al teléfono 2203000.

Sin embargo, la empresa de transporte público aclaró que la Defensoría del Usuario dejará de acompañar el proceso cuando haya una conciliación entre las dos partes.

¿Qué pasa si sufre un accidente en TransMilenio?

De acuerdo a la legislación colombiana, todo vehículo que preste un servicio público debe contar de manera obligatoria con pólizas de seguro que cubran los riesgos en caso de que pase una eventualidad durante el tiempo que preste los servicios de transporte a los ciudadanos. Esto incluye daños o deceso.

Según la Ley 50 de 1980, mediante el contrato de seguro, el asegurador se obliga, a través del cobro de una prima y si se produce el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido al asegurado.

¿Qué clase de seguro existe en caso de accidente de tránsito?

En caso de que el accidente se convierta en un siniestro vial, el seguro de responsabilidad vehicular será el encargado de cubrir:

Gastos médicos

Gastos funerarios

Pérdida de ingresos

Daños a la propiedad,

Daños morales

Seguro de vida.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el seguro más común es el de Responsabilidad Civil, ya que este cubre los daños materiales y personales causados por la negligencia de la empresa prestadora del servicio.

¿Qué hacer en caso de accidente en TransMilenio?

Si llega a ser partícipe de un accidente de tránsito en el que también se vea involucrado un bus articulado de TransMilenio, el reclamante deberá recopilar toda la información de los hechos, así como la documentación donde se evidencie:

Cuando ocurra el hecho, la persona afectada deberá dejar registro de la situación presentada, manifestando lo ocurrido dentro de la infraestructura del sistema, para lo cual TransMilenio S.A. cuenta con unas bitácoras en cada estación y portal. Presentar carta informando con precisión los hechos ocurridos, anexando los soportes de las lesiones sufridas, registros médicos que las soporten (historia clínica, dictamen de Medicina Legal -si lo hubiere-, diagnóstico de médicos especialistas, incapacidades médicas y demás documentos de soporte que sean probatorios. Una tasación detallada de los daños reclamados, adjuntando los correspondientes soportes (facturas, recibos de pago, certificaciones de ingresos y demás documentos originales).

Una vez que llegue la información solicitada, la reclamación y sus documentos soporte serán remitidos por TransMilenio a la aseguradora con la cual el IDU y TransMilenio tienen contratados los seguros que amparan las estaciones del Sistema TransMilenio, firma que hará el análisis de la reclamación conforme a la normatividad que rige el contrato de seguro, para determinar si hay lugar a eventuales reconocimientos o a la objeción del reclamo.

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