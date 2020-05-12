VIDEO: Oficina de Instrumentos Públicos atiende presencialmente

Bucaramanga

Jornada continua desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., solo cinco personas dentro de las instalaciones que antes de ingresar deben tomarse la temperatura y permanecer con la distancia requerida, así es como desde este martes 11 oficinas de Instrumentos Públicos de Colombia comenzaron a laborar de manera presencial.

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Deibi Villamizar, miembros del sindicato indicó que en Bucaramanga, solo se atenderá dependiendo del número de pico y cédula, esto con el fin de descongestionar los trámites pendientes.

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Las personas estarán bajo estricta vigilancia para poder hacer cumplir con los protocolos de seguridad.

Explicó que podrá ir a la oficina ubicada en la carrera 20 #34-01 en el centro y hacer trámites como registros de embargos, reclamos de escrituras y documentos ya registrados. Lo que sí seguirá siendo de manera virtual es el certificado de tradición y libertad.

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Villamizar indicó que en la capital santandereana prácticamente estaban detenidas las oficias ya que a comparación de ciudades como Medellín que estaban en teletrabajo, Bucaramanga no tiene esas capacidades tecnológicas.

Por los mismo se espera que los 17 empleados que comenzaron a atender presencialmente en dos semanas se haya hecho gran parte del trabajo acumulado de dos meses.