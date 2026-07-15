¿Cuánto cuesta realmente tener un carro híbrido en Colombia?

Motor de un carro híbrido y de fondo una persona haciendo una recarga eléctrica a un automóvil. (Fotos vía Getty Images)

El crecimiento de los vehículos híbridos en Colombia ha llevado a que cada vez más conductores se pregunten si este tipo de tecnología representa un ahorro real frente a los modelos de combustión tradicional. Aunque el precio de compra suele ser uno de los factores que más pesa en la decisión, especialistas del sector aseguran que el costo de tener un vehículo va mucho más allá de la inversión inicial.

Entre los aspectos que más influyen en el gasto de un propietario se encuentran el consumo de combustible, el mantenimiento, los beneficios tributarios y las tarifas asociadas a la movilidad en las principales ciudades del país.

Uno de los principales atractivos de los vehículos híbridos es la reducción en el consumo de gasolina. La combinación de un motor de combustión con uno eléctrico hace que estos automóviles requieran menos combustible para recorrer la misma distancia, lo que puede representar un ahorro significativo para quienes utilizan el vehículo de manera frecuente.

A esto se suman beneficios establecidos en distintas regiones del país, como descuentos en el impuesto vehicular, tarifas preferenciales para algunos trámites y excepciones o condiciones especiales frente a las restricciones de movilidad.

Otro aspecto que suele influir en el costo de propiedad es el mantenimiento. De acuerdo con expertos del sector, la incorporación del sistema eléctrico permite disminuir el desgaste de algunos componentes mecánicos, lo que puede traducirse en menores intervenciones y una mayor eficiencia en el uso del vehículo.

Además del ahorro económico, este tipo de tecnología también contribuye a reducir las emisiones contaminantes y el consumo de combustibles fósiles, razón por la que su presencia ha venido aumentando en el mercado colombiano durante los últimos años.

Según Hyundai, evaluar el costo de un vehículo implica analizar diferentes variables más allá del precio de compra. En ese sentido, la compañía señala que “el verdadero costo de un vehículo se mide durante toda su vida útil y no únicamente en el momento de adquirirlo”, una reflexión que ha cobrado relevancia a medida que más conductores consideran alternativas de movilidad con menores costos de operación.

De este modo, para quienes están pensando en cambiar de vehículo, el análisis del costo total de propiedad se ha convertido en uno de los principales criterios para tomar una decisión de compra.

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Comparación de costos

Por ejemplo, un vehículo de gasolina que recorra 20.000 kilómetros al año y rinda cerca de 45 km por galón podría consumir alrededor de 444 galones anuales. Con una gasolina cercana a los $17.000 por galón, el gasto sería de aproximadamente $7,5 millones al año.

Un híbrido que mejore ese rendimiento hasta unos 70 km por galón consumiría cerca de 286 galones, lo que representaría un gasto aproximado de $4,9 millones.

Siendo así, el ahorro rondaría los $2,6 millones anuales solo en combustible, sin contar los beneficios tributarios y los menores costos de mantenimiento.

Beneficios de tener un vehículo híbrido en Colombia