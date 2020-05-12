A pesar del aislamiento, Ecopetrol aumentó su producción de crudo

Bucaramanga

A 140 mil barriles por día aumentó la producción de crudo con la reapertura de las unidades UOPII y U200 de Ecopetrol para responder al aumento de la demanda que comenzó a salir con la reactivación productiva en el país.

Con este retorno paulatino la empresa petrolera llega a las cuatro unidades de destilación primaria en funcionamiento. Plantas que procesan el petróleo proveniente de los campos de producción de la región del Magdalena Medio y de otras regiones del país como el campo Cusiana en Casanare.

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De la misma forma reinició operaciones la unidad de Cracking UOPII para atender la demanda de gasolina del interior del país que registró un incremento del 24% con relación al mes de abril.

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Esta planta estuvo por fuera de servicio durante 28 días, luego de que se descubriera que tres de sus empleados resultaron contagiados con coronavirus. En este tiempo la empresa decidió realizar un proceso de desinfección y limpieza profunda.

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Por otro lado, Ecopetrol explicó que "la próxima semana se espera reanudar el mantenimiento mayor de la planta de Azufre IV de la Refinería de Barrancabermeja para incrementar la capacidad de tratamiento y recuperación de azufre, de 50 a 90 toneladas por día. Para ello la empresa Los trabajos comenzarán con 60 trabajadores locales y este número se aumentará de forma gradual hasta llegar a unas 180 personas para cubrir el alcance de las actividades en un plazo de dos meses".

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Actualmente la refinería opera con un total de 9 de las 54 plantas y esta semana labora con un mínimo vital de 1.350 trabajadores, entre directos y aliados.