VIDEO: Migrantes bloquean vía hacia Cúcuta

La situación cada vez es peor con los migrantes venezolanos en Bucaramanga, a pesar de que se han realizado varios traslados humanitarios voluntarios desde la capital de Santander hacia Cúcuta.

Las personas del vecino país bloquearon la vía nacional hacia Norte de Santander para exigir a las autoridades de Bucaramanga que haya un bus con con viaje humanitario voluntario.

"Nos queremos ir", es lo que gritan los venezolanos y parados sobre la carretera, piden que Migración Colombia los ayude a regresar a su país .

"Estamos desesperados, no nos escuchan, tenemos niños, hombres de la tercera edad, a ninguno nos montan a los buses, no tenemos dónde hacer las necesidades fisiológicas, queremos regresar a nuestro país, no tenemos para un pan", dicen los protestantes.

Por varios dìas , los hermanos del vecino país han permanecido aglomerados en el parque del Agua esperando un pronunciamiento de la Policía del área metropolitana.