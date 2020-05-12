Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
MIGRACIÓN

VIDEO: Migrantes bloquean vía hacia Cúcuta

Cientos de venezolanos permanecen en el parque del Agua en Bucaramanga esperando a que autoridades puedan trasladarlos a su país.

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

La situación cada vez es peor con los migrantes venezolanos en Bucaramanga, a pesar de que se han realizado varios traslados humanitarios voluntarios desde la capital de Santander hacia Cúcuta.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:06
Descargar

Altas temperaturas incrementaron incendios forestales

Las personas del vecino país bloquearon la vía nacional hacia Norte de Santander para exigir a las autoridades de Bucaramanga que haya un bus con con viaje humanitario voluntario.

"Nos queremos ir", es lo que gritan los venezolanos y parados sobre la carretera, piden que Migración Colombia los ayude a regresar a su país .

undefined

"Estamos desesperados, no nos escuchan, tenemos niños, hombres de la tercera edad, a ninguno nos montan a los buses, no tenemos dónde hacer las necesidades fisiológicas, queremos regresar a nuestro país, no tenemos para un pan", dicen los protestantes. 

Bajó ruido sísmico en el área

Por varios dìas , los hermanos del vecino país han permanecido aglomerados en el parque del Agua esperando un pronunciamiento de la Policía del área metropolitana.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir