Expulsan 16 venezolanos por violar cuarentena

Bucaramanga

Según Migración Colombia, estos ciudadanos venezolanos fueron expulsados del país y llevados a la frontera con Cúcuta, por funcionarios de la entidad en Santander.

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Asegura el ente Nacional que mientras la población venezolana este concentrada en un sitio como los es el sector entre el parque dela gua y el barrio Morrorico, sobre la vía Cúcuta, no hay, problemas pero si se salen de ese perímetro corren el riesgo de ser expulsados del país, por violar normas relacionadas con la pandemia por coronavirus.

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Esta información fue suministrada a la comunidad venezolana, debido a que algunos se quejaban que los estaban capturando sin haber violado leyes colombianas.