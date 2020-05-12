Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
JUDICIAL

Expulsan 16 venezolanos por violar cuarentena

Estos venezolanos fueron encontrados en diferentes sitios de Bucaramanga sin medias para evitar coronavirus.

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Según Migración Colombia, estos ciudadanos venezolanos fueron expulsados del país y llevados a la frontera con Cúcuta, por funcionarios de la entidad en Santander.

Lea también:VIDEO: Migrantes bloquean vía hacia Cúcuta

Asegura el ente Nacional que mientras la población venezolana este concentrada en un sitio como los es el sector entre el parque dela gua y el barrio Morrorico, sobre la vía Cúcuta, no hay, problemas pero si se salen de ese perímetro corren el riesgo de ser expulsados del país, por violar normas relacionadas con la pandemia por coronavirus.

 Le puede interesar: VIDEO: Operativos dejan 102 negocios sellados

Esta información fue suministrada a la comunidad venezolana, debido a que algunos se quejaban que los estaban capturando sin haber violado leyes colombianas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir