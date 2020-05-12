En Piedecuesta subsidiarán recibo de agua

Bucaramanga

La Alcaldía de Piedecuesta anunció una serie de beneficios para aliviar el bolsillo de los estratos más bajos, durante el confinamiento por la emergencia de la COVID-19.

El alcalde del municipio Mario José Carvajal indicó que el municipio asumirá de recursos propios, el pago de subsidios en los servicios de agua y alcantarillado.

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"Los beneficios aplicarán para el consumo de los meses de mayo y junio. El 50% de descuento para acueducto y alcantarillado aplicará para los estratos 1. Para el estrato 2 se les otorgará 20% y para el estrato 3 un 15%. Son alivios que hemos decidido aplicar en conjunto con la Piedecuestana de Servicios", dijo el alcalde.

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También hay un descuento adicional del 10% por pronto pago, que ese sí, se aplicará a todos los estratos.

Se pueden financiar

La Piedecuestana de Servicios informó que además los usuarios que no puedan pagar en totalidad el valor del recibo lo pueden financiar hasta en 36 meses.

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Los estratos 1 y 2 tendrán plazo para pagar sus facturas hasta 36 meses, mientras que los estratos 3 y 4 podrán financiar sus facturas a 24 meses.