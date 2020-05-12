VIDEO: Operativos dejan 102 negocios sellados

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Bucaramanga

En la mañana de hoy la Policía de Bucaramanga efectuó un gran operativo contra los establecimientos que estaban violando la medida de bioseguridad.

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Con el recorrido realizado esta mañana las autoridades lograron sellar temporalmente 102 negocios de los cuales el 10% de estos son hoteles y residencias.

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El general Luis García, comandante de la Mebuc indicó que algunos de estos establecimientos incumplieron las normas de bioseguridad y otros muchos violaron los horarios de atención e incluso no estaban registrados ante la Cámara de Comercio.

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"Para empezar identificamos sitios en este caso hoteles y residencias que estaban operando de manera clandestina. En las residencias ingresaban parejas y hay que aclarar que estos establecimientos no pueden operar según la norma" manifestó el general.

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En Bucaramanga esta semana comenzarán a reiniciar funciones más de 10 sectores productivos.