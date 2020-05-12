VIDEO: Operativos dejan 102 negocios sellados
10% de los establecimientos que se encontraron infringiendo la norma eran hoteles y residencias.
Bucaramanga
En la mañana de hoy la Policía de Bucaramanga efectuó un gran operativo contra los establecimientos que estaban violando la medida de bioseguridad.
Lea también: Bajó ruido sísmico en el área
Con el recorrido realizado esta mañana las autoridades lograron sellar temporalmente 102 negocios de los cuales el 10% de estos son hoteles y residencias.
Lea la noticia: Altas temperaturas incrementaron incendios forestales
El general Luis García, comandante de la Mebuc indicó que algunos de estos establecimientos incumplieron las normas de bioseguridad y otros muchos violaron los horarios de atención e incluso no estaban registrados ante la Cámara de Comercio.
Le puede interesar: Así van a trabajar las empresas que salen de la cuarentena
"Para empezar identificamos sitios en este caso hoteles y residencias que estaban operando de manera clandestina. En las residencias ingresaban parejas y hay que aclarar que estos establecimientos no pueden operar según la norma" manifestó el general.
Lea la noticia: Otra reunión para encontrar lugar del nuevo relleno sanitario
En Bucaramanga esta semana comenzarán a reiniciar funciones más de 10 sectores productivos.