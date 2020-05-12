Otra reunión para encontrar lugar del nuevo relleno sanitario

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Bucaramanga

Hoy se realizará una mesa técnica para saber en qué fase va el proceso de la disposición de residuos sólidos del área metropolitana de Bucaramanga y si la universidad Industrial de Santander, UIS, encontró otros lugares prospectos para construir el nuevo basurero.

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En la reunión hará presencia la Gobernación, alcaldías, Cdmb , Emab, Anla y viceministerio de agua.

Samuel Jaimes, director del área metropolitana de Bucaramanga, explicó que las comunidades en donde se vaya a realizar el nuevo relleno sanitario deben entender que ese proyecto es una oportunidad de negocio.

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"Será una mesa técnica que se hará con diferentes autoridades para definir el lugar del relleno sanitario, para la comunidad es una oportunidad de que el manejo de residuos sólidos sea un negocio próspero".

Uno de los lugares que propuso la UIS había sido en Girón y Lebrija, sin embargo, la comunidad se opone a que el nuevo relleno sanitario se de en esas localidad.