Bajó ruido sísmico en el área

Bucaramanga

El observatorio sismológico de la Universidad de Santander, reportó que durante la cuarentena se redujo significativamente el ruido sísmico en Bucaramanga. La baja que fue en más del 40% se debe a la disminución del flujo vehícular y el cese de actividades.

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"Del 16 al 20 de marzo se marcaron altos niveles de amplitud, y un día después cuando inició la cuarentena se disminuyó y así se ha venido comportamiento en todo el periodo de confinamiento", dijo Carlos Lozano Lozano, director del Observatorio sismológico Udes - Cdmb.

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Según el director, esta reducción permite tener un amplio rango en la detección de sismos de baja magnitud, incluso se han captado movimientos telúricos, de magnitud mayor a tres.