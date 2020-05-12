Así van a trabajar las empresas que salen de la cuarentena

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Caracol Radio presenta una guía de los horarios en los cuales podrán trabajar las empresas y negocios que de forma gradual se reincoporan a labores en medio de la cuarentena.

Lea también: Otra reunión para encontrar lugar del nuevo relleno sanitario



Ángel Galvis, asesor de la alcaldía de Bucaramanga detalló los aspectos esenciales de un decreto que fija las condiciones para la reactivación de varios sectores productivos.

Desde el lunes 11 de mayo:

*Comercialización de combustibles y lubricantes para vehículos, la cadena productiva, de mantenimiento, almacenamiento, reparación y transporte de automotores: 6 de la mañana a 6 de la tarde.

Lea también: En el día de la madre se rompe un récord de 18 años en baja de homicidios

*Empresas dedicadas a la comercialización de materiales de construcción, ferretería, cerrajería y productos de vidrio y pintura: 8 de la mañana y 7 de la noche.

*Lavaderos de vehículos y estaciones de servicio: Pueden operar durante 24 horas.

Miércoles 13 de mayo:

Empresas que prestan servicios de mantenimiento, almacenamiento, reparación y transporte de muebles somieres, camas y colchones, así como las lavanderías: 2 de la tarde hasta las 8 de la noche.

Lea también: VIDEO: Nuevas protestas por falta de ayudas

Viernes 15 de mayo:

*Empresas que distribuyen y comercializan productos químicos, metales, maquinaria y equipos, así como de productos textiles, de cuero, calzado, madera y fabricación de papel y cartón. Pueden trabajar de manera electrónica y con entrega a domicilio: 2 de la tarde a 8 de la noche

*Empresas que comercializan libros, periódicos, materiales de papelería y los servicio de fabricación y mantenimiento de computadores y equipos electrónicos a domicilio.