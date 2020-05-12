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11 ago 2026 Actualizado 00:30

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Ciencia y medio ambiente
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Altas temperaturas incrementaron incendios forestales

Desde que inició la cuarentena, Bomberos Bucaramanga, llegó a atender tan solo un incendio al día.

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Desde el inicio de la cuarentena cuando muchas personas debieron quedarse en las viviendas, las emergencias por incendios forestales alcanzaron una reducción significativa, incluso Bomberos Bucaramanga llegó a atender al día entre uno y dos.

Lea también: Bajó ruido sísmico en el área

Esa cifra se aumentó estos últimos días, tras las altas temperaturas. El día con más emergencias fue el pasado domingo día de la madre, informó Diego Rodríguez director de la entidad, "atendimos cinco en diferentes lugares de la ciudad, en la 45 vía a Chimitá, en el Norte, entre otros. En todos encontramos desechos que es lo que desencadena estas conflagraciones".

VIDEO: Nuevas protestas por falta de ayudas

En cuanto a los incendios comerciales, el cese de actividades también tuvo un impacto positivo. Bomberos hizo un llamado a las empresas que iniciaron de nuevo labores, a mantener protocolos de seguridad, para evitar que se presenten emergencias.

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