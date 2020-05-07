VIDEO: Contraloría General asume investigación contra alcaldesa del Socorro

Bucaramanga

La Contraloría General de la República asumió la investigación por los presuntos sobrecostos en la compra de mercados en el Socorro, Santander. Este es uno de los casos emblemáticos en la lucha contra la corrupción que emprendieron en conjunto esa entidad, la Procuraduría y la Fiscalía durante la emergencia sanitaria.

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Caracol Radio conoció que la Contraloría decretó la intervención funcional de oficio sobre uno de los contratos cuestionados lo cual deja sin competencia al organismo de control del orden departamental.

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El contrato que dio origen a las averiguaciones se firmó con una empresa llamada ‘Frutas y Verduras La Comunera’ por $200 millones para el suministro de 2 mil mercados que se iban a distribuir entre la población menos favorecida y vulnerable.

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En su momento, los organismos de control anunciaron que también ponían la lupa sobre un segundo contrato firmado entre la alcaldía y la firma Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del convenio. El compromiso firmado por $125 millones tenía como propósito brindar apoyo en la atención de los adultos mayores.

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Los representantes de las dos empresas contratistas son esposos.

Estos hechos llevaron a que por primera vez en la historia, la Procuraduría General de la Nación citara a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepción, a la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.

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De acuerdo con lo establecido en la ley 137 de 1994, este es un procedimiento rápido o expres que podría tomar días informó la Procuraduría.