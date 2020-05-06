Habrá cierres nocturnos en la vía a Barrancabermeja

Bucaramanga

Desde esta noche y por los próximos cinco días estará cerrada en horario nocturno la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. El horario de la restricción será de 9:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

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La Concesionaria Ruta del Cacao informó que se realizará cierre total de la vía en el sector de Caño Seco, entre el KM31+000 y el KM 31+800, debido a la ejecución de obras de pavimentación en la zona.

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El puente que está ubicado en el sitio conocido como Mata del Cacao, tuvo que ser cerrado durante un mes en enero debido a problemas estructurales.