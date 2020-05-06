Bucaramanga

Siete profesionales del Hospital Universitario de Santander lograron reconstruir la mano derecha de un hombre de 40 años de edad que sufrió amputación de la misma, tras una riña.

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Tras varias horas de cirugía los médicos lograron reimplantar la mano. La labor que estuvo a cargo de la médica Genny Meléndez, fue todo un éxito.

A partir del lunes rotará pico y cédula en el área metropolitana

La riña



Este hombre identificado como Ronald Antonio Córdoba de nacionalidad venezolana, fue agredido en el barrio San Francisco, después de haberle lanzado piropos a una mujer, quien seria la compañera sentimental del agresor.

