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11 ago 2026 Actualizado 00:24

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MEDICINA

Reimplantan mano a hombre que sufrió amputación en riña

La víctima es un hombre de 40 años de edad que sufrió un machetazo en su miembro derecho.

HUS

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Siete profesionales del Hospital Universitario de Santander lograron reconstruir la mano derecha de un hombre de 40 años de edad que sufrió amputación de la misma, tras una riña.

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Tras varias horas de cirugía los médicos lograron reimplantar la mano. La labor que estuvo a cargo de la médica Genny Meléndez, fue todo un éxito.

A partir del lunes rotará pico y cédula en el área metropolitana

La riña

Este hombre identificado como Ronald Antonio Córdoba de nacionalidad venezolana, fue agredido en el barrio San Francisco, después de haberle lanzado piropos a una mujer, quien seria la compañera sentimental del agresor.

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