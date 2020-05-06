VIDEO: Denuncias sobre PAE en mal estado son falsas

Bucaramanga

La secretaria de educación de Bucaramanga informó que tras un proceso minucioso de búsqueda de las raciones de comida entregadas en la tercera jornada de Alimetanción Escolar, PAE, se determinó que las denuncias sobre alimentos vencidos son falsas.

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Desde el 5 de mayo en redes sociales se advertía que productos como galletas y leches que fueron entregados en la zona rural tenían fechas vencidas e incluso, próximas a vencer, situación que fue desmentida por la interventoría.

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"Damos tranquilidad a la comunidad bumanguesa en cuanto al cumplimiento cabal del PAE a la luz de los lineamientos legales, técnicos y administrativos emitidos por el Ministerio de Educación", señaló la secretaria de educación Ana Leonor Rueda.

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La interventoría explicó que la investigación arrojó que las imágenes corresponden a los alimentos entregados en la segunda jornada, que para este tiempo ya superaron la fecha de consumo.