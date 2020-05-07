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Bucaramanga

Tras las buenas cifras que tiene Santander en casos positivos de COVID-19, que no han aumentado durante una semana, autoridades de salud pedirán que la región sea declarado libre del virus.

Quedó habilitada la plataforma RUNT

El médico Victor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, dijo que esto permitirá flexibilizar la reactivación económica, pero no se debe bajar la guardia, "si continuamos con esta tendencia en cuatro días más, haremos la solicitud, también debemos esperar que las personas que aún tienen el virus se recuperen y sus pruebas den negativo".

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Santander tiene 40 casos de coronavirus, 33 personas se han recuperado, tres han muerto y cuatro aún continúan con el virus.

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"Debemos seguir con las medidas de seguridad, en las empresas que se reactivan manejar todos los protocolos para evitar que se presenten casos", dijo el médico.