Quedó habilitada la plataforma RUNT

Bucaramanga

Voceros de concesionarios locales de automóviles confirmaron la habilitación del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT usado para diferentes procesos como los que se efectúan cada vez que un carro nuevo entra en circulación.

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Jorge Eduardo Rueda, gerente de Campesa, concesionario de Bucaramanga, dijo a Caracol Radio que antes del inicio de la cuarentena se quedaron entre 6 mil y 7 mil vehículos nuevos ya vendidos sin matricular en Colombia.

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“Hay una gran cadena involucrada; el comprador que quiere su vehículo y mantiene la compra, el banco que financia, la oficina de tránsito que procesa, la gobernación y el municipio que recauda impuestos y la caja de los concesionarios”, afirmó.

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De ese numero de carros nuevos cuya circulación quedó en veremos, el 3 o 4% son vehículos vendidos en Santander.

Con relación a los nuevos sectores de la economía que podrán trabajar dijo que “celebramos que el comercio vea la luz al final del túnel. Como dice Jaime Alberto Cabal, presidente ejecutivo nacional de Fenalco: Del dicho al hecho hay mucho trecho”, aseguró.

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Con relación a los negocios que podrían abrir en los próximos días, informó que hay lubricentros, servitecas y talleres automotrices. Relató que están habilitando los protocolos para que con el aval de la alcaldía “podamos operar y abramos las salas de ventas para atender a quienes desean comprar carros nuevos o usados”.

Explicó que el parque automotor necesita las labores de mantenimiento tanto preventivo como correctivo; “el transporte individual cobra importancia por la necesidad de mantener la distancia social”, agregó.