Bucaramanga

El gobernador de Santander Mauricio Aguilar anunció que mantendrá medidas excepcionales como el toque de queda y el cierre de las fronteras del departamento durante la nueva etapa de la cuarentena que ahora va hasta el 25 de mayo.

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El mandatario había hecho el anuncio en el noticiero del mediodía de Caracol Radio, horas antes de que el presidente Ivan Duque comunicara que se extiende el periodo de confinamiento obligatorio.

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El toque de queda se aplica entre las 8 de la noche y las 5 de la madrugada; los fines de semana y festivos, la restricción para permanecer en la calle será las 24 horas.

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El gobernador dijo que había necesidad de mantener el cierre de fronteras ante los numerosos casos de la enfermedad en regiones vecinas.

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El mandatario precisó que los municipios no covid son 85; en esas poblaciones se podrá reactivar la economía de forma gradual aunque sin actividades sociales.