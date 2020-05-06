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Bucaramanga

Ángel Galvis asesor de la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que se modificó el decreto de reactivación económica municipal para incluir a las peleterías, que hacen parte de la cadena de abastecimiento de la manufactura y la fabricación de calzado.

Así las cosas, se incluyeron dos códigos nuevos en la plataforma emergencia.bucaramanga.gov.co para que a partir de mañana este sector se pueda registrar.

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"Este gremio no había quedado incluido porque no estaban contemplada entre las excepciones del Gobierno Nacional. Pero luego de varias reuniones se determinó que hacen parte de la cadena de la manufactura por lo que se decidió incluirlas ", dijo Galvis.

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Este trabajo solo podrá prestarse para suministrar insumos a zapaterías y empresas manufactureras, pero no para atención a clientes.

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Las secretarías de salud y del interior una vez tenga el registro de las empresas, realizará controles para verificar que se esté ejecutando el protocolo de bioseguridad.