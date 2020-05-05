Vendedores de flores piden trabajar este fin de semana

Bucaramanga

Los comerciantes de flores ubicados en el Parque Romero, centro de Bucaramanga, le están pidiendo a la Alcaldía que los dejen trabajar desde sus casas y a domicilio, este fin de semana, día de la madre.

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Pese a que se decretó una segunda fecha a mitad de año para que no se vea afectada la economía, Pedro Anaya representante del gremio Asofaflores indicó que las ventas no serán las mismas, ya que por tradición este día se celebra el segundo domingo de mayo.

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"Pedimos que nos dejen trabajar desde nuestras casas, a puerta cerrada, por teléfono. Que se nos permita despachar la mercancía, los arreglos, por lo menos para recuperarnos en esta temporada, tras más de un cierre de nuestros negocios", dijo Anaya.

Según las cifras del gremio solo para el día de la madre se venden 12 mil arreglos, sin contar las flores que se despachan a otros municipios de Santander.

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En el parque Romero se generan hasta 260 empleos entre directos e indirectos.