Bucaramanga

Hay polémica en el barrio Villa Rosa, al norte de la ciudad, por una serie de mercados que llegaron a una vivienda y no fueron repartidos a las personas necesitadas del sector.

Jacqueline Calderón una oyente de Caracol Radio fue quien hizo la denuncia, "llegaron mercados a una casa y hay un muchacho que los reparte, los sube en una moto, se los lleva y no sabemos para donde. Acá hay gente necesitada que no ha recibido ni una sola ayuda".

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Caracol Radio llegó hasta el barrio y tras hablar con las personas implicadas conoció que estos mercados son entregados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a personas mayores de 70 años de edad que no han recibido ninguna ayuda por parte del Gobierno Nacional.

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Para acceder a este beneficio los adultos mayores debieron inscribirse el mes pasado a través de la plataforma, Ruda, incluso la Alcaldía de Bucaramanga habilitó 70 líneas celulares para el registro.

La entrega se está dando por parte de un operador logístico, que a su vez contrató al joven del barrio Villa Rosa para que se encargara de repartir los ayudas en las comunas 1 y 2.

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"Yo solo soy un voluntario que llevo los mercados a los abuelos que no pueden salir de sus casas. Lo hago porque conozco bien la zona. Aquí todo es transparente y no hay nada que esconder", dijo el joven que entrega las ayudas.