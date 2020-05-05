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Bucaramanga

El alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach anunció que radicó una propuesta para que el municipio financie el 80% del valor del recibo del agua. Es decir, que los cerca de 21.035 usuarios de estrato 1 tendrían que pagar solo el 20% del costo total de su factura.

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Señaló que el Concejo Distrital deberá aprobar el proyecto de acuerdo con el que pretenden brindar este subsidio a los estratos 1, 2 y 3.

Por su parte, la propuesta también incluye que para el estrato 2 la administración se hará cargo del pago del 50% y del 40% para el estrato 3. Se espera que este alivio económico se aplique en la próxima factura (mes de junio).

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Para llevar a cabo este subsidio el distrito aportará $1.833 millones, que provienen de los recursos de alumbrado público.

El alcalde explicó que otro beneficio que empezó a implementar Aguas de Barrancabermeja es el de financiar el pago de la factura para que los barranqueños puedan cancelar a cuotas el recibo.

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Los estratos 1, 2 y 3 tendrán un financiamiento de hasta 36 meses y los estratos 4 y 5 hasta 24 meses.