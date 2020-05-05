Alcaldía de Barranca pagaría el 80% de la factura del agua
El alcalde dijo que hay recursos del alumbrado público que se pueden utilizar para dar este alivio.
Bucaramanga
El alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach anunció que radicó una propuesta para que el municipio financie el 80% del valor del recibo del agua. Es decir, que los cerca de 21.035 usuarios de estrato 1 tendrían que pagar solo el 20% del costo total de su factura.
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Señaló que el Concejo Distrital deberá aprobar el proyecto de acuerdo con el que pretenden brindar este subsidio a los estratos 1, 2 y 3.
Por su parte, la propuesta también incluye que para el estrato 2 la administración se hará cargo del pago del 50% y del 40% para el estrato 3. Se espera que este alivio económico se aplique en la próxima factura (mes de junio).
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Para llevar a cabo este subsidio el distrito aportará $1.833 millones, que provienen de los recursos de alumbrado público.
El alcalde explicó que otro beneficio que empezó a implementar Aguas de Barrancabermeja es el de financiar el pago de la factura para que los barranqueños puedan cancelar a cuotas el recibo.
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Los estratos 1, 2 y 3 tendrán un financiamiento de hasta 36 meses y los estratos 4 y 5 hasta 24 meses.