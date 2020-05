Funcionarios de la Alcaldía de Pereira estarían siendo suplantados

Desde la Secretaría de Salud municipal están alertando a la ciudadanía sobre esta modalidad de engaño que estarían utilizando diferentes personas para vender supuestos servicios de sanitización, principalmente en las zonas rurales de la capital risaraldense.

Carolina Herrera, coordinadora de la dimensión de enfermedades transmisibles de Pereira, aclaró que esos servicios no son ofrecidos por la Alcaldía de Pereira.

"Desde esta Secretaría y la Alcaldía del municipio no se está realizando ninguna fumigación contra el COVID-19, para este tipo de virus no existe la fumigación. Además, nosotros como miembros de la Alcaldía no realizamos cobros de los servicios que llevamos a la comunidad", afirmó.

Entre tanto, recomendó a los ciudadanos que realicen ellos mismos los procesos de desinfección en sus hogares y eviten la propagación del coronavirus siguiendo todas las recomendaciones.

"Lo que pueden hacer en sus hogares es garantizar una adecuada desinfección y un excelente lavado de manos cada dos horas, garantizar el distanciamiento social con no inferior a los dos metros y así evitar el contagio del virus", señaló.

Desde la Alcaldía de Pereira y la Policía Metropolitana ya se están adelantando las respectivas investigaciones para determinar cuáles empresas específicamente son las que están suplantando la identidad de los funcionarios de la administración municipal y proceder a las respectivas sanciones.