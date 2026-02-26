MinSalud emite circular con medidas para prevenir brotes de sarampión y rubéola de cara al Mundial

SALUD

El Ministerio de Salud expidió la Circular 000004 del 25 de febrero de 2026, mediante la cual ordena a EPS e IPS del país reforzar las acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta hospitalaria ante el riesgo de importación de casos de sarampión y rubéola en el marco del Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El documento establece que en general el sector de la Salud deberá garantizar la capacidad operativa en los puntos de vacunación, asegurando talento humano suficiente para evitar barreras de acceso y tiempos de espera prolongados.

Además, deberán auditar mensualmente que el 100 % de las dosis aplicadas de Sarampión-Rubéola (SR) y Triple Viral (SRP) estén registradas nominalmente en la plataforma PAIWEB.

Entre las medidas prioritarias, se ordena la activación obligatoria de la Ruta de Triage Diferencial para el manejo hospitalario de casos sospechosos de sarampión, con aislamiento inmediato y aplicación de precauciones por vía aérea, con el fin de prevenir contagios intrahospitalarios.

Refuerzo en la vacunación

Las IPS, por su parte, deberán completar esquemas de vacunación en menores de 11 años, aplicar la segunda dosis de Triple Viral en niños entre 2 y 10 años que no la hayan recibido, y garantizar la inmunización de viajeros entre 11 y 59 años que no cuenten con antecedente vacunal verificable, mínimo 15 días antes del viaje.

La circular también establece que no se podrá exigir prueba inmunológica previa para aplicar la vacuna, y que todo el personal de salud deberá contar con esquema completo contra sarampión y rubéola.

Consejos para los viajeros

Para los viajeros, el Ministerio recomienda verificar el esquema completo de vacunación al menos cuatro semanas antes del desplazamiento, portar el carné internacional cuando sea requerido y mantener medidas de autocuidado durante el evento, como lavado frecuente de manos y uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios.

Las autoridades sanitarias pidieron a la ciudadanía estar alerta ante signos como fiebre y brote rojizo en la piel, y consultar de inmediato a los servicios de salud, informando antecedentes de viaje.