Asociaciones de usuarios en salud rechazan muerte de doña Cecilia y hablan de “crisis humanitaria”

Usuarios de la Nueva EPS bloquean la calle 26 en Bogotá: exigen derecho a la salud

SALUD

Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, lamentó el fallecimiento de la señora Cecilia Quintero en la ciudad de Cúcuta, mientras esperaba la entrega de sus medicamentos para su hijo en condición de discapacidad, para su esposo y para ella, medicinas que al parecer nunca le fueron suministrados.

“Es otra víctima más de esta grave crisis humanitaria que ha puesto en condiciones de indignidad y de deshumanización a usuarios, pacientes y talento humano en salud”, aseguró Molina en Caracol Radio.

En ese sentido, el vocero cuestionó además la intención del Gobierno Nacional de avanzar en una asignación poblacional con énfasis territorial, que, según explicó, implicaría el traslado de cerca de seis millones de usuarios entre EPS.

“No entendemos con estas condiciones tan críticas que estamos viviendo cómo el Gobierno Nacional pueda continuar pensando en realizar una asignación poblacional con énfasis territorial, que en nuestras palabras no es nada más que trasladar cerca de 6 millones de usuarios entre EPS, llevando a la Nueva EPS a incrementar su número de usuarios en cerca de 3 millones cuando ha demostrado que en este momento no tiene la capacidad de atención en condiciones de dignidad y de humanidad”, afirmó Molina.

Álvaro Molina hizo un llamado urgente a las autoridades para evitar más muertes asociadas a fallas en la atención y entrega de medicamentos.

“Hacemos una invitación para que no tengamos más Kevin, no tengamos más doña Cecilia, no tengamos más colombianos que estén falleciendo por falta de atención, por falta de entrega de medicamentos. El Ministerio de Salud, en cabeza del señor ministro, debe enfocarse en buscar una salida real, concreta e inmediata a esta crisis humanitaria que se siente mucho más en los usuarios de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional hace cerca de dos años”, señaló el vocero del gremio de pacientes.

Se cerca decreto que busca trasladar 3 millones de usuarios a la intervenida Nueva EPS

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud alista un decreto que que modificaría como están distribuidos los pacientes en las EPS con un enfoque poblacional y territorial.

El eventual decreto permitiría el traslado de 6’606.371 afiliados hacia distintas entidades.

Entre los movimientos mencionados se encuentran cerca de3’198.875 usuarios hacia Nueva EPS,289.262 hacia Savia Salud y 533.429 hacia S.O.S., entre otras aseguradoras, teniendo en cuenta que las mencionadas están intervenidas.