Gremio advierte que Invima debería reglamentar el cannabis medicinal antes de marzo

A través del Decreto 1138 de 2025, el Gobierno ordenó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dejar lista la reglamentación técnica que define cómo se producirá, controlará y prescribirá el cannabis medicinal en Colombia.

La decisión busca ajustar normas y cerrar vacíos regulatorios que durante años han generado dudas entre médicos, pacientes y empresas con respecto a la medicina alternativa.

Ya casi es marzo y aún no hay reglamentación

Esta reglamentación según Carmen’s Medicinals, es fundamental ya que el mercado global de esta industria cerró 2025 con más de US$21 mil millones y se proyecta que en 2026 alcance más de US$26 mil millones.

El objetivo, según el comunicado que hizo la empresa, es dar seguridad jurídica, elevar los estándares de calidad y permitir que estos productos se integren plenamente al sistema de salud de la medicina convencional.

Juan Romero, CEO de la empresa líder en Cannabis medicinal explica que el contexto de la inseguridad con respecto al Cannabis debe cambiar y con el hecho de integrarlo en un proceso que involucre una prescripción médica se va a fortalecer la seguridad en el producto.

El Invima deberá definir ocho lineamientos técnicos fundamentales. Entre ellos, las Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), que son las reglas que garantizan que un producto se fabrique bajo condiciones controladas y con calidad uniforme, la actualización de protocolos para ensayos clínicos; y las normas específicas para productos con cannabinoides no psicoactivos, como el CBD.

También se ajustarán los procesos de dispensación, es decir, la forma en que el medicamento se entrega al paciente en farmacias o establecimientos autorizados. Además, se establecerán controles más estrictos sobre etiquetado y publicidad para evitar mensajes engañosos o promesas sin respaldo científico.

Un punto clave será la trazabilidad total del producto, aquella definida como la capacidad para seguir un artículo a través de todos sus procesos, tanto de producción como distribución.

Esto se logrará por medio de un funcionamiento junto con el sistema SEED del Ministerio de Justicia, donde las autoridades podrán hacer seguimiento desde el cultivo de la planta hasta la entrega final al paciente, con el fin de garantizar que no haya desvíos y que cada etapa cumpla con los estándares exigidos. La reglamentación obligará a que cada frasco tenga siempre la misma concentración y composición, sin variaciones entre lotes.