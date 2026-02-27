MinSalud aseguró que la Nueva EPS será pública y se pagarán sus deudas así sea con prestamos

SALUD

Desde la Plaza de Bolívar, en el marco del Gran Encuentro Nacional de Salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que la Nueva EPS ya es mayoritariamente del Estado y reiteró que el Gobierno asumirá sus deudas para sanear el sistema.

Más información Decreto 0182 provocaría redistribución de afiliados y pondría en riesgo la atención en salud: Acemi

“Defender la salud es defender a Colombia”, aseguró el ministro, al tiempo que cuestionó a las EPS por priorizar el pago a clínicas de su integración vertical y no cancelar oportunamente a hospitales y clínicas independientes.

Jaramillo sostuvo que el Gobierno ha pagado al día los recursos del sistema.

“Ya se pagó todo el régimen subsidiado la primera semana, 27.400.000 personas. Mañana queda pago totalmente febrero, también el régimen contributivo”, indicó, y preguntó por qué, si los recursos están girados, no se les paga a hospitales ni se suministran medicamentos.

El ministro explicó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) será la encargada de otorgar garantías a hospitales públicos y clínicas privadas para facilitar el acceso a créditos y mejorar su situación financiera.

El Gobierno no descarta endeudarse por la Nueva EPS

Asimismo, aseguró que por orden del presidente Gustavo Petro se gestionarán nuevos recursos, incluso préstamos, para que el Estado asuma el pago de las deudas de la Nueva EPS, comenzando por lo que se adeuda a los hospitales públicos.

“La nueva EPS ya es mayoritaria del Estado y el presidente dijo claramente que vamos a sacar nuevos recursos, así sean nuevos préstamos para pagar las deudas que tiene la nueva EPS, partiendo e iniciando por el pago de lo que le debe a los hospitales públicos”,indicó en la plaza pública.

El jefe de la cartera de Salud también defendió el modelo preventivo contemplado en la reforma y afirmó que el Gobierno ha pagado incluso obligaciones heredadas del mandato de Iván Duque.

En ese sentido aseguró que la reforma, que se ha caidos en dos oportunidades en el Congreso y que volverá a ser presentada, “acabar el negocio de la salud en Colombia” y transformar las actuales empresas sociales del Estado en instituciones sociales del Estado, con mayor control público sobre los recursos del sistema.