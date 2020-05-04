Robó un perro y cobraba recompensa por devolverlo
El caso sucedió en el barrio La Paz de Barrancabermeja.
Bucaramanga
El Gaula Militar logró la captura de un hombre en el barrio La Paz en Barrancabermeja quien estaba extorsionando a la dueña de un perro pitbull.
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A la mujer, le habían robado el animal días antes cuando lo había sacado a pasear. Fue amedrentada por hombres en una motocicleta. Tras reportar el robo por redes sociales, recibió una llamada de un hombre quien le pedía $200 mil, a cambio de devolverle la mascota.
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La mujer hizo la denuncia ante las autoridades, quienes capturaron a esta persona en flagrancia.
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El hombre fue presentando en las últimas horas ante la Fiscalía y pese a que se solicitó cobijarlo con medida de aseguramiento, el juez se abstuvo de imponerla y el hombre deberá seguir compareciendo al proceso.