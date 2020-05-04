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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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Justicia
JUDICIAL

Robó un perro y cobraba recompensa por devolverlo

El caso sucedió en el barrio La Paz de Barrancabermeja.

Gaula Militar

Bucaramanga
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Bucaramanga

El Gaula Militar logró la captura de un hombre en el barrio La Paz en Barrancabermeja quien estaba extorsionando a la dueña de un perro pitbull.

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A la mujer, le habían robado el animal días antes cuando lo había sacado a pasear. Fue amedrentada por hombres en una motocicleta. Tras reportar el robo por redes sociales, recibió una llamada de un hombre quien le pedía $200 mil, a cambio de devolverle la mascota.

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La mujer hizo la denuncia ante las autoridades, quienes capturaron a esta persona en flagrancia.

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El hombre fue presentando en las últimas horas ante la Fiscalía y pese a que se solicitó cobijarlo con medida de aseguramiento, el juez se abstuvo de imponerla y el hombre deberá seguir compareciendo al proceso.

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