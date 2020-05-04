Bucaramanga

María juliana Ruíz, asesora de la Alcaldía de Bucaramanga para el Plan de Desarrollo, informó que este que fue presentado al concejo hace unos días tiene variaciones en comparación con el que se tenía el mes pasado.

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Básicamente esos cambios se concentran en la reactivación de la economía tras el impacto de la pandemia. Lo que se busca es generar empleabilidad e inyectar recursos, por lo que hacen falta 132 mil millones de pesos, que sería una deuda por adquirir de la Alcaldía.

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"Se requieren para hacer de Bucaramanga una ciudad de oportunidades, es importante tener en cuenta que el golpe en términos económicos va a ser duro y ya lo estamos viviendo todos. Requerimos de fuentes adicionales para la proyección y la implementación de las cosas que se encuentran incluidas en el plan", dijo Ruíz.

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Estos 132 mil millones de pesos dice la Alcaldía son los que se van a dejar de recibir por pagos de impuestos en este tiempo, ya que las personas debido a la emergencia, muchas no tienen recursos para ponerse al día con las obligaciones.