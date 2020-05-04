VIDEO: Las cifras del COVID-19 en Santander

Bucaramanga

La Gobernación de Santander informó que ya son 31 las personas que logran superar el coronavirus en el departamento. Las más recientes, fueron dos mujeres de 23 y 63 años de edad que se encuentran en buen estado en sus viviendas en Bucaramanga.

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De las 40 casos de contagios, tres personas han muerto. Es decir, que solo 6 pacientes luchan para superar el virus.

El municipio con más contagios es Bucaramanga, seguido por Floridablanca y Barrancabermeja.

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13 casos son importados, 11 relacionados con la importación, 16 son de origen desconocido. Santander lleva ya 5 días ya sin reportar contagios.