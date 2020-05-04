Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Salud y bienestar
SALUD

VIDEO: Las cifras del COVID-19 en Santander

Solo seis personas en el departamento tienen el virus. 31 ya se han recuperado.

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

La Gobernación de Santander informó que ya son 31 las personas que logran superar el coronavirus en el departamento. Las más recientes, fueron dos mujeres de 23 y 63 años de edad que se encuentran en buen estado en sus viviendas en Bucaramanga.

Lea Esta semana inician pruebas PCR en laboratorio de Barranca

De las 40 casos de contagios, tres personas han muerto. Es decir, que solo 6 pacientes luchan para superar el virus.

El municipio con más contagios es Bucaramanga, seguido por Floridablanca y Barrancabermeja.

Docentes en Bucaramanga están en paro virtual

13 casos son importados, 11 relacionados con la importación, 16 son de origen desconocido. Santander lleva ya 5 días ya sin reportar contagios.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir