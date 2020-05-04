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11 ago 2026 Actualizado 00:24

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SALUD

Inician pruebas PCR en laboratorio de Barranca

Este laboratorio solo prestará servicio para funcionarios de Ecopetrol y población de Barrancabermeja.

Esta semana inician pruebas PCR en laboratorio de Barranca

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A partir de este martes 5 de mayo entrará en funcionamiento el laboratorio que se habilitó en la policlínica en Barrancabermeja para realizar pruebas PCR de COVID – 19.

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El director del Departamento de Salud de Ecopetrol, Evaristo Vega, indicó que las pruebas serán en tiempo real y diariamente se harán 48 pruebas y los resultados podrían salir entre las 48 a 72 horas después.

El funcionario aclaró que este laboratorio solo funcionará y prestará servicio para la comunidad del puerto petrolero y para empleados de Ecopetrol.

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“La probabilidad de anticiparnos de los manejos de los casos va ser buena, aquí llegamos a tener distancia de 12 días entre la prueba y resultados, ahora, será un promedio de 72 horas. Actualmente Barranacabermeja no tiene ningún caso positivo, tuvimos un acumulado de 6 casos, pero las personas ya se recuperaron de ese diagnóstico, en este momento no hay casos sintomáticos”.

 

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