Docentes en Bucaramanga están en paro virtual

Bucaramanga

Los docentes de Bucaramanga entraron a paro virtual por el incumplimiento en el pago del salario del mes de abril.

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Según el profesor Mauricio Martínez, miembro del Sindicato de Educadores de Santander, Bucaramanga siempre es la zona donde más se demora la cancelación del servicio habiendo girado los recursos por el entre territorial.

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Manifestó que, a la difícil situación por el no pago, los docentes están recibiendo el valor del salario del año pasado, sumado a eso también denunciaron cargas laborales que han afectado la salud de maestros en todo el departamento.

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Es así que desde hoy los docentes en la capital santandereana iniciaron un paro virtual asegurando que no van a entregar notas, ni subir tareas a las plataformas, ni hacer diligenciamientos ni tramites de papelería hasta que no haya una respuesta por parte de la administración y se les cancele el pago del mes de abril.