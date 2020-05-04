Metrolínea integra desde este lunes ruta T2 y dos alimentadoras más

Bucaramanga

El sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, incluirá en su operación la ruta T2, las alimentadoras AB3 y AP14, y mejorará las frecuencias de algunas rutas pretroncales a partir de este lunes 4 de mayo.

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La decisión de aumentar las rutas obedece al posible aumento de usuarios que traerá la reactivación económica gradual y para cumplir con la ocupación máxima por vehículos del 35 %.

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La ruta T2 tendrá el siguiente recorrido: Estación de Lagos en Floridablanca-Estación Quebradaseca en Bucaramanga-Estación de Lagos.

Las rutas pretroncales que tendrán mejoras en sus frecuencias son: P2, P5, P6, P7, P10, P13; y las alimentadoras con mejoras en sus frecuencias son: AN1 (Norte de Bucaramanga), AF1 (Floridablanca), AP7 (Bucaramanga), APD6 y APD7 (Piedecuesta).

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“A partir del lunes 4 de mayo de 2020 ya contamos con la flota adicional requerida para la prestación del servicio, atendiendo la proyección de nuevos usuarios que se vincularían al Sistema por la reactivación económica de las empresas del sector de la construcción y manufactura", aseguró la gerente del sistema, Emilcen Jaimes.

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Hacemos un llamado a estas empresas para que establezcan jornadas de trabajo después de las 9:00 a.m. con el propósito de evitar mayor afluencia de usuarios en las horas pico dijo la gerente.