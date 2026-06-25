Tabla de posiciones de mejores terceros en el Mundial 2026: así va la lucha por la clasificación

La tabla de los mejores terceros en la fase de grupos es una de las grandes novedades para este Mundial. El paso de 32 a 48 equipos llevó a que 8 de 12, que terminen en la tercera casilla, clasifiquen a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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Es por esto que, iniciada la tercera jornada de la fase de grupos, cobra relevancia esta tabla de mejores terceros, que también es clave de cara a conocer los cruces de la competición en la siguiente ronda.

Así va la lucha por la clasificación como mejores terceros

Hay que partir que Bosnia es el único que tiene boleto asegurado como un mejor tercero, del Grupo B, por lo que restan 7 cupos. Corea del Sur y Escocia tendrán que esperar si les alcanza con su puntaje, al término del desarrollo de la última fecha.

Con la jornada de este jueves, Australia y Paraguay (Grupo D) se juegan el segundo puesto de esa zona y de ahí podría salir otro tercero que logre la clasificación. Asimismo, en el Grupo E la puja está abierta por el segundo lugar de la clasificación y un tercero también podría resultar de esta zona, con Costa de Marfil, Ecuador y Curazao con posibilidades.

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En el Grupo F, Japón y Suecia protagonizan un gran partido, el cual podría dejar otro tercero, pues cuentan con puntaje que les abre la puerta a la posibilidad.

Actualmente, por el Grupo G Bélgica ocupa el tercer puesto con 2 unidades, las mismas que el segundo, Irán. En el H la disputa está pareja, pues hasta España podría terminar tercera si Uruguay logra el triunfo ante La Roja y Cabo Verde hace lo propio ante Arabia Saudita.

En el Grupo I parece complicado que Senegal logre la clasificación como mejor tercera, pues es última de la tabla con 0 puntos y diferencia de gol de -3. Sin embargo, deberá golear a Irak en la fecha final para soñar con la clasificación a 16vos.

El Grupo J también tiene pareja la disputa por el segundo y tercer puesto. Con Argentina ya clasificada como líder, Austria (3 puntos y 0 de diferencia) lucha con Argelia (3 puntos y -2 de diferencia) por el paso directo como segundo y la tercera casilla.

En el Grupo K, Colombia ya se aseguró la clasificación y podría quedar como mínimo en el segundo lugar de perder con Portugal. No obstante, en la tercera casilla podría terminar incluso el mismo equipo europeo, Congo o Uzbekistán, que se enfrentan en la última jornada.

Finalmente, en el Grupo L la lucha también está apretada. Todo indica que Inglaterra terminaría líder, pero Ghana y Croacia se juegan un partido de vida o muerte por la clasificación directa, y también podría dejar una mejor tercera.

Así está la tabla de posiciones de los mejores terceros

POS EQUIPO PJ DIF PTS 1 Bosnia (clasificada) 3 -1 4 2 Suecia 2 0 3 3 Croacia 2 -1 3 4 Corea del Sur 3 -1 3 5 Argelia 2 -2 3 6 Paraguay 2 -2 3 7 Escocia 3 -3 3 8 Cabo Verde 2 0 2 9 Bélgica 2 0 2 10 RD Congo 2 -1 1 11 Ecuador 2 -1 1 12 Senegal 2 -3 0

Las posiciones se deciden por diferencia de gol*

Cabo Verde supera a Bélgica por goles convertidos*