Gobernador alerta sobre control total del Clan del Golfo en Córdoba: “La paz no es firmar un papel”
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, reclama una hoja de ruta clara y la inclusión de las víctimas en el proceso de paz.
Gobernador alerta sobre control total del Clan del Golfo en Córdoba: “La paz no es firmar un papel”
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...