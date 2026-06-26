Presidente electo no puede terminar proceso de paz porque violaría la Constitución: Montealegre

El exfiscal Eduardo Montealegre afirmó en 6AM W de Caracol Radio, quien afirmó que la política de paz total, al haber sido adoptada como una política de Estado y no únicamente de un gobierno, no puede ser desmontada de manera unilateral por el presidente electo, pues hacerlo mediante un decreto sería contrario a la Constitución.

Montealegre aseguró que la Constitución colombiana establece que la paz es un derecho y un deber, por lo que las autoridades están obligadas a privilegiar las soluciones negociadas sobre la confrontación armada.

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¿Por qué el presidente electo no puede terminar la paz total?

El exfiscal explicó que durante el gobierno de Gustavo Petro se consolidó un marco normativo que convirtió la paz total en una política de Estado, lo que, a su juicio, impide que un nuevo mandatario suspenda los procesos de negociación por decisión propia.

“Las decisiones sobre la paz no dependen de posturas del presidente de la República. La paz total quedó establecida como una política de Estado. El presidente electo no podría, vía decreto, terminar un proceso de paz porque sería inconstitucional”, afirmó.

Según Montealegre, el anuncio del presidente electo de fijar un ultimátum a los grupos ilegales también debe analizarse a la luz del ordenamiento constitucional, ya que el Estado tiene el deber de buscar salidas negociadas al conflicto.

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