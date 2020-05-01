Ayudarán a empresarios a crear tiendas virtuales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Cámara de Comercio de Bucaramanga está brindando alternativas a empresarios que tras más de un mes de cuarentena, no han podido abrir sus negocios.

En cuarentena capturan un hombre con armas y municiones

Con las plataformas Somos Vudú y Soomi se crearán 200 tiendas virtuales para que ahora las ventas se realicen por internet. La CCB subsidiará el 82% del valor total de la implementación de las tiendas.

Le puede interesar: A partir del lunes 4 de mayo la actividad física será por género

María Alejandra Sampayo, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Bucaramanga explicó, "es una alianza para establecer el comercio tecnológico ya que sabemos que por esta emergencia ha habido una reducción de clientes".

Lea:VIDEO:No solo en el extranjero, están varados los santandereanos

Este beneficio aplicará a a micro, pequeños y medianos empresarios que estén al día con la matricula mercantil.