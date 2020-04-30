Bucaramanga

Un angustiosos llamado para regresar a Bucaramanga, realizaron un grupo de santandereanos que trabajaban en el sector del hostelería en la isla de San Andrés y con la cuarentena se quedaron sin empleo y ahora no saben como dejar el territorio insular y regresar a sus hogares.

No para el llamado de auxilio al alcalde de Bucamanga y los gobernadores de Santander y de San Andrés, donde piden intervengan para que se autoricen vuelos humanitarios y regresar a sus casas en esta capital

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Según Jorge Eliecer Rodríguez, se quedaron sin empleo y por su puesto sin dinero para seguir viviendo en la isla, donde están pasando por una difícil situación económica.

Se calcula que unos 20 santandereanos están esperando salir del territorio insular.

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Entre quienes hicieron el llamado a las autoridades están Jorge Eliecer Rodríguez, Eliseo Centeno y Wilson Bohórquez, quienes laboraban en hoteles de San Andrés