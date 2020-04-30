Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
ATRAPADOS

Más santandereanos varados

También en el territorio colombiano Hay personas nacidas en este departamento pidiendo que los saquen hacia Bucaramanga.

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Un angustiosos llamado para regresar a Bucaramanga, realizaron un grupo de santandereanos que trabajaban en el sector del hostelería en la isla de San Andrés y con la cuarentena se quedaron sin empleo y ahora no saben como dejar el territorio insular y regresar a sus hogares.

 No para el llamado de auxilio al alcalde de Bucamanga y los gobernadores de Santander y de San Andrés, donde piden intervengan para que se autoricen vuelos humanitarios y regresar a sus casas en esta capital

 Lea también:53 mil niños están por fuera de la educación virtual

Según Jorge Eliecer Rodríguez, se quedaron sin empleo y por su puesto sin dinero para seguir viviendo en la isla, donde están pasando por una difícil situación económica.

 Se calcula que unos 20 santandereanos están esperando salir del territorio insular.

 Le puede interesar: VIDEO: Camioneta cayó a una quebrada en Girón

Entre quienes hicieron el llamado a las autoridades están Jorge Eliecer Rodríguez, Eliseo Centeno y Wilson Bohórquez, quienes laboraban en hoteles de San Andrés

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir