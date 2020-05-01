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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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Tanqueta antimotines ahora es una sala de cine

En el vehículo usado por el Esmad para dispersas protestas, ahora se lleva diversión, durante la emergencia por la COVID-19.

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La tanqueta del Esmad que hasta hace unos meses era utilizada para dispersar protestas en la ciudad, ahora se convirtió en una alternativa de diversión para las familias durante el confinamiento por la COVID-19.

Ayudarán a empresarios a crear tiendas virtuales

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios van recorriendo diferentes barrios del Área Metropolitana implementando la campaña Cine-tanqueta, con la que proyectan películas brindando espacios recreativos, sobretodo a los más chicos

En cuarentena capturan un hombre con armas y municiones

El mayor Víctor Hugo Antolinez comandante del escuadrón antidisturbios indicó, "buscamos acercamientos con la comunidad para estimular a las personas para que permanezcan en las viviendas, y con estas actividades puedan salir de la rutina".

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Los uniformados entregan vivienda a vivienda crispetas y además recomendaciones para que las personas acaten las normas de seguridad.

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